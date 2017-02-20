GÖBEK YAĞLARINDAN KURTULMAK İÇİN BİRE BİR!
Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin doğru gıdaları tüketmesi gerektiğini söyleyen uzman diyetisyen Pınar Kural Enç, zayıflatan 5 süper besini şöyle sıraladı:
Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin doğru gıdaları tüketmesi gerektiğini söyleyen uzman diyetisyen Pınar Kural Enç, zayıflatan 5 süper besini şöyle sıraladı:
1- Tarçın: Göbek yağlarını yakar. 3-4 çubuk tarçını 2 tatlı kaşığı balla bir bardak suda kaynatıp içine 2 karanfil ekleyin. Bu çayı kahvaltıdan yarım saat sonra ve yatmadan 1 saat önce tüketmek yağ yaktırır.
2- Fasulye: Lif zengini fasulye, midenizin boşalma hızını yavaşlatarak doğal bir iştah düzenleyici olarak
çalışan kolesistokinin hormonu seviyelerinizi artırdığı için kendinizi tok hissetmenizi sağlar.
3- Hindistan cevizi sütü: İçerdiği yağlar metabolizma için gereklidir. Sadece bir öğün yendiğinde iyi yağlar metabolizma hızını arttırabilir.
kaynak:sabah
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