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göbek yağlarından kurtulmak için bire bir!

GÖBEK YAĞLARINDAN KURTULMAK İÇİN BİRE BİR!

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin doğru gıdaları tüketmesi gerektiğini söyleyen uzman diyetisyen Pınar Kural Enç, zayıflatan 5 süper besini şöyle sıraladı:

Tarih : 20 Şubat 2017, 13:56
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Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin doğru gıdaları tüketmesi gerektiğini söyleyen uzman diyetisyen Pınar Kural Enç, zayıflatan 5 süper besini şöyle sıraladı:



1- Tarçın: Göbek yağlarını yakar. 3-4 çubuk tarçını 2 tatlı kaşığı balla bir bardak suda kaynatıp içine 2 karanfil ekleyin. Bu çayı kahvaltıdan yarım saat sonra ve yatmadan 1 saat önce tüketmek yağ yaktırır.



2- Fasulye: Lif zengini fasulye, midenizin boşalma hızını yavaşlatarak doğal bir iştah düzenleyici olarak



çalışan kolesistokinin hormonu seviyelerinizi artırdığı için kendinizi tok hissetmenizi sağlar.



3- Hindistan cevizi sütü: İçerdiği yağlar metabolizma için gereklidir. Sadece bir öğün yendiğinde iyi yağlar metabolizma hızını arttırabilir.



 



kaynak:sabah








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