GMAİL'DEN GÖNDERİLEN E-POSTAYI GERİ ÇEKME ÖZELLİĞİ
Gmail ekranının sağ üst köşesinde yer alan 'Ayarlar' bölümünden 'Göndermeyi geri al' seçeneğinin aktif hale getirilmesi durumunda gönderilen bir e-mail alıcının e-posta adresine düştükten sonra dahi silinebilecek.
Gmail ekranının sağ üst köşesinde yer alan 'Ayarlar' bölümünden 'Göndermeyi geri al' seçeneğinin aktif hale getirilmesi durumunda gönderilen bir e-mail alıcının e-posta adresine düştükten sonra dahi silinebilecek.
Ancak yine de kullanıcıların hızlı davranması gerekiyor çünkü Gmail geri alma işlemi için en fazla 30 saniye süre tanıyor.
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