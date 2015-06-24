

Gmail ekranının sağ üst köşesinde yer alan 'Ayarlar' bölümünden 'Göndermeyi geri al' seçeneğinin aktif hale getirilmesi durumunda gönderilen bir e-mail alıcının e-posta adresine düştükten sonra dahi silinebilecek.



Ancak yine de kullanıcıların hızlı davranması gerekiyor çünkü Gmail geri alma işlemi için en fazla 30 saniye süre tanıyor.