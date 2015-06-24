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gmail'den gönderilen e-postayı geri çekme özelliği

GMAİL'DEN GÖNDERİLEN E-POSTAYI GERİ ÇEKME ÖZELLİĞİ

Gmail ekranının sağ üst köşesinde yer alan 'Ayarlar' bölümünden 'Göndermeyi geri al' seçeneğinin aktif hale getirilmesi durumunda gönderilen bir e-mail alıcının e-posta adresine düştükten sonra dahi silinebilecek.

Tarih : 24 Haziran 2015, 13:04
Puan Ver : Gmail'den Gönderilen E-Postayı Geri Çekme Özelliği(8/10)7


Gmail ekranının sağ üst köşesinde yer alan 'Ayarlar' bölümünden 'Göndermeyi geri al' seçeneğinin aktif hale getirilmesi durumunda gönderilen bir e-mail alıcının e-posta adresine düştükten sonra dahi silinebilecek.

Ancak yine de kullanıcıların hızlı davranması gerekiyor çünkü Gmail geri alma işlemi için en fazla 30 saniye süre tanıyor.








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