Sahnede Bir Anda Göğüslerini Açtı!
Merkez'in Faiz Kararı Ardından Dolarda Düşüş Sürüyor
Hollandalı Bakandan Türkiye İtirafı: Biz Biteriz!
Yeni Lamborghini Huracan Performante
Gmail'de Para Gönderme Devri Başladı
Siber Suçlular Pornografik Sitelerin Kullanıcılarını Hedef Alıyor
Vertu Satıldı! Hem De Bir Türk'e!
Resident Evil Revelations, Ps4 Ve Xbox One İçin Duyuruldu
Lamborghini'den Koşu Ayakkabısı; Wave Tenjin 2
Xperia Xzs Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Samsung Katlanabilir Ekranlı Telefonu İçin Gün Sayıyor
Yazarlar Beşiktaş-Olympiakos Maçını Yorumladı
Son Bir Ay! Okumadan Sandığa Gitmeyin!
Dolar Güne Nasıl Başladı?
Erkeklere Prostat Kanseri Uyarısı!
Halep'te Camiye Saldırı: 58 Ölü
Adil Öksüz Soruşturmasında 28 İsme Yasak Geldi
Abd'den Türkiye'ye Çağrı!
'demet Akalın'a Saygım Var, Ama Sevgim Yok'
Somali'deki Türk Askeri Üssü Göreve Başlıyor

gmail'de para gönderme devri başladı

GMAİL'DE PARA GÖNDERME DEVRİ BAŞLADI

Android için Gmail ile para alıp, para gönderme devri başladı. Google'ın ürünleri, gelişimini sürdürüp, hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.

Tarih : 17 Mart 2017, 10:30
Puan Ver : Gmail'de Para Gönderme Devri Başladı(8/10)6


Android için Gmail ile para alıp, para gönderme devri başladı. Google'ın ürünleri, gelişimini sürdürüp, hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.



Google, bugün Androidiçin Gmail'inişlevselliğini genişlettiğini açıkladı. Uygulama, kullanıcıların fotoğraf ve çeşitli dosyaları paylaşmasına olanak sağlıyordu. Android için Gmail'eşimdi para transferi seçeneği de eklendi. Kullanıcılar birbirlerinden para talep edebilecek ve birbirlerine para gönderebilecek. Android için Gmail ile para alıp, para gönderme devridetayları haberimizde.



Googlepara gönderme işlemini bir eklenti aracılığı ile sağlıyor. Kullanıcılar eklenti ikonuna tıklayıp para göndermek ya da talep etmek arasında seçim yapıyor. Talep gönderilen kullanıcının onay vermesi halinde transfer tamamlanıyor. Tüm Googlekullanıcıları için ücretsiz olan bu özelliği kullanabilmek için, hesabınızda tanımlı bir banka hesabı olması gerekiyor.



Android için Gmail ile para alıp, para gönderme şimdilik sadece ABD'de



Para gönderme ve talep etme özelliği şimdilik sadece ABD merkezli hesaplarda kullanılabiliyor. Bu özellik Gmail'in web arayüzünde de destekleniyor. Firma, bu özelliğin diğer pazarlara sunulup sunulmayacağını ya da ne zaman çıkış yapacağını açıklamadı.



Arif V 216 Çıkış Tarihi Belli Oldu








Etiketler: Gmail  De  Para  Gönderme  Devri  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER