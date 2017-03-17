Android için Gmail ile para alıp, para gönderme devri başladı. Google'ın ürünleri, gelişimini sürdürüp, hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.



Android için Gmail ile para alıp, para gönderme devri başladı. Google'ın ürünleri, gelişimini sürdürüp, hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.



Google, bugün Androidiçin Gmail'inişlevselliğini genişlettiğini açıkladı. Uygulama, kullanıcıların fotoğraf ve çeşitli dosyaları paylaşmasına olanak sağlıyordu. Android için Gmail'eşimdi para transferi seçeneği de eklendi. Kullanıcılar birbirlerinden para talep edebilecek ve birbirlerine para gönderebilecek. Android için Gmail ile para alıp, para gönderme devridetayları haberimizde.



Googlepara gönderme işlemini bir eklenti aracılığı ile sağlıyor. Kullanıcılar eklenti ikonuna tıklayıp para göndermek ya da talep etmek arasında seçim yapıyor. Talep gönderilen kullanıcının onay vermesi halinde transfer tamamlanıyor. Tüm Googlekullanıcıları için ücretsiz olan bu özelliği kullanabilmek için, hesabınızda tanımlı bir banka hesabı olması gerekiyor.



Android için Gmail ile para alıp, para gönderme şimdilik sadece ABD'de



Para gönderme ve talep etme özelliği şimdilik sadece ABD merkezli hesaplarda kullanılabiliyor. Bu özellik Gmail'in web arayüzünde de destekleniyor. Firma, bu özelliğin diğer pazarlara sunulup sunulmayacağını ya da ne zaman çıkış yapacağını açıklamadı.



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