Dünyadaki en popüler mail servisleri arasında olan Gmail de büyük bir güvenlik açığı keşfedildi. Hack sorununu Google'a bildiren beyaz yakalı hacker ise büyük bir ödülün sahibi oldu.



Dünyadaki en popüler mail servisleri arasında olan Gmail de büyük bir güvenlik açığı keşfedildi. Hack sorununu Google'a bildiren beyaz yakalı hacker ise büyük bir ödülün sahibi oldu.



Hem ülkemizde hem de dünyada sıklıkla kullanılan e-posta servisi Gmail, Google tarafından geliştirilmekte ve büyük önem verilmekte. Hem kurumsal kullanıcıların hem de bireysel kullanıcıların sıklıkla kullandığı servis işlevsel arayüzü ve sunduğu ek özellikler ile diğer mail servislerinden ayrılıyordu.



Pakistanlı bir yazılım geliştiricisi ise Google'ın mail servisinde büyük bir açık keşfetti. Başka bir Gmail hesabına sızılmasına olanak sağlayan açık sayesinde aynı isim ve soyisme sahip hesaplara kolayca geçiş yapılabiliyor. Açığı fark ettikten sonra Google ile paylaşan Pakistanlı Ahmed Mehtab Google tarafından ödüllendirildi.



Gmail Açığını Bulan Pakistanlı Bir Yazılım Geliştirici



Oldukça önemli bir açığı fark eden geliştiricinin bulduğu açık Google tarafından kısa sürede kapatılırken Ahmed'e de ödül verildi. Yazılım ve servislerinde açık bulanları milyon dolarlar seviyesinde ödüllendiren Google'ın Pakistanlı Ahmed Mehtab'a ne kadar ödül verdiği ise henüz bilinmiyor.



Hem dünya basınında hem de Pakistan medyasında önemli yer bulan haber Ahmed için bir dönüm noktası niteliğinde. Zira ülkesinde mülakatlar vermeye başlayan geliştirici yetenekleri artık herkese kanıtlamış durumda.



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