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glik hazır, sıra torino'da!

GLİK HAZIR, SIRA TORİNO'DA!

Siyah-Beyazlılar, stoper transferi konusundaki ilk hedefi Kamil Glik'le anlaşmaya vardı. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın; Polonyalı futbolcunun ardından bu ismin kulübü Torino'yla yaptığı bonservis pazarlıklarında da son aşamaya geldiği bildirildi.

Tarih : 18 Haziran 2016, 09:39
Puan Ver : Glik Hazır, Sıra Torino'da!(8/10)6


Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını yürüten Siyah-Beyazlılar, Torino'lu Kamil Glik konusunda önemli gelişmeler yaşıyor.



Stoper takviyesi için Kartal'ın ilk hedefi konumunda bulunan 28 yaşındaki futbolcunun; menaceri aracılığıyla Beşiktaş'ta oynamak istediğini yönetici Erdal Torunoğulları'na ilettiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak FANATİK'e açıklamalarda bulunan yönetici Erdal Torunoğulları, “Kamil Glik listemizdeki isimlerden...



Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Kendisinin bize olumlu bir geri dönüşü oldu. Bonservis konusunu halledip Glik'i takımımıza kazandırmak için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.








Etiketler: Glik  Hazır  Sıra  Torino  Da    haber

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