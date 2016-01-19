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glenn frey hayatını kaybetti

GLENN FREY HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin ünlü müzik grubu Eagles'ın kurucu üyesi Glenn Frey, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Tarih : 19 Ocak 2016, 09:06
Puan Ver : Glenn Frey Hayatını Kaybetti(6/10)8


Grubun web sitesinden yapılan açıklamada, Frey'in, ABD'nin New York kentinde pazartesi günü hayatını kaybettiği bildirildi.





Birkaç haftadır ileri derece kalın bağırsak iltihabı ve zatürre rahatsızlığı nedeniyle yaşam mücadelesi veren Frey'in ailesi, ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, ona ümit veren ve kurtulması için dua eden herkese teşekkür etti.



Frey, Başkan Barack Obama'nın katıldığı Kennedy Center'daki ödül törenine gidememişti.



Eagles üyesi Glenn Frey öldü Frey'in solistlik ve gitaristlik yaptığı Eagles grubunun, "Take It Easy", “Already Gone” ve “Hotel California” parçaları hit olurken, dünya genelinde 45 milyonu aşan bir satışa ulaşmıştı. "Hotel California" şarkısı, ABD'de yayımlanan Rolling Strone dergisinin "Tüm Zamanların En İyi 500 Şarkısı" listesinde 37. sırada yer almıştı.



ABD'nin California eyaletinde 1972'de kurulan ve 1970'lerin en başarılı gruplarından biri olan Eagles'ın Frey dışındaki kurucu üyeleri, Bernie Leadon, Don Henley, Randy Meisner ve Don Felder idi. Grubun bugünkü üyeleri ise Don Henley, Joe Walsh ve Timothy B. Schmit.








Etiketler: Glenn  Frey  Hayatını  Kaybetti    haber

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