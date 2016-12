Yenilikçi HP Sure View teknolojisi, bilgisayar ekranına göz atarak yapılan bilgi hırsızlığıyla mücadeleye destek vererek şirketin güvenlik alanındaki liderliğini pekiştiriyor.











EliteBook 840 için yeni bir seçenek olarak sunulan HP Sure View, kullanıcılara yalnızca tek tuşa basarak bilgisayar ekranına bakılarak yapılan bilgi hırsızlığına karşı korunma imkânı sunuyor.



3M gizlilik teknolojisi ile geliştirilen HP Sure View hassas bilgileri korumaya yönelik ek araçlar taşıma gereksinimini ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar yalnızca f2 tuşuna basarak PC'lerini gizlilik moduna alabiliyor. Bu mod, farklı açılardan bakıldığında ekrandaki görülebilir ışığı yüzde 95'e varan oranda azaltarak kullanıcı dışındaki kişilerin ekrandaki bilgileri görmesini zorlaştırıyor.







3M sponsorluğunda Ponemon Institute'un yaptığı güncel “Küresel Görsel Tabanlı Bilgi Hırsızlığı Deneyi” araştırmasında belirtildiği gibi görsel tabanlı bilgi hırsızlığı kurumların hassas verileri için önemli bir tehdit konumunda. Araştırmada yalnızca görsel tabanlı hırsızlık yöntemiyle bilgi çalmanın amaçlandığı her 10 denemenin dokuzunun başarıya ulaştığı, bu yolun kullanıldığı deneme başına ortalama dört parça özel bilginin çalındığı bilgisine yer veriliyor. Görsel tabanlı bilgi hırsızlığı, çalışanların neredeyse yüzde 60'ının işlerini ofis duvarlarının dışına taşıdığı bir ortamda çalışan üretkenliğini etkileyebilen bir unsur olarak da öne çıkıyor. Ponemon Institute tarafından yapılan ve 3M'in desteklediği benzer bir diğer araştırmada da görsel tabanlı bir gizlilik çözümü kullanan çalışanların başkalarıyla yakın temasta bulundukları alanlarda iki kat daha üretken olduğu belirtiliyor.







HP Sure View, kullanıcılara kamusal alanlarda çalıştıklarında ekranlarını başkalarının da görebileceği endişesini yaşamamalarına yardımcı oluyor. Bu teknolojinin doğrudan cihaza eklenmesi kurumların özellikle de sağlık, kamu sektörü ve finans alanındaki düzenlemeye yönelik gereksinimlere uyum göstermelerini de sağlıyor.



HP Sure View, şirketten gelen ilkler ve enlerden oluşan bir dizi çözümden yalnızca biri. Bunların arasında dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı HP Spectre 13, dünyanın en ince kurumsal dizüstü bilgisayarı HP EliteBook Folio ve dünyanın ilk kurumsal 3-in-1'ı HP Elite x3yer alıyor.







