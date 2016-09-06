Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

gizlilik ekranına sahip dizüstü: hp sure view

GİZLİLİK EKRANINA SAHİP DİZÜSTÜ: HP SURE VİEW

Yenilikçi HP Sure View teknolojisi, bilgisayar ekranına göz atarak yapılan bilgi hırsızlığıyla mücadeleye destek vererek şirketin güvenlik alanındaki liderliğini pekiştiriyor.

Tarih : 06 Eylül 2016, 09:55
Puan Ver : Gizlilik Ekranına Sahip Dizüstü: Hp Sure View(6/10)7


 



Yenilikçi HP Sure View teknolojisi, bilgisayar ekranına göz atarak yapılan bilgi hırsızlığıyla mücadeleye destek vererek şirketin güvenlik alanındaki liderliğini pekiştiriyor.



 





Yenilikçi HP Sure View teknolojisi, bilgisayar ekranına göz atarak yapılan bilgi hırsızlığıyla mücadeleye destek vererek şirketin güvenlik alanındaki liderliğini pekiştiriyor.



EliteBook 840 için yeni bir seçenek olarak sunulan HP Sure View, kullanıcılara yalnızca tek tuşa basarak bilgisayar ekranına bakılarak yapılan bilgi hırsızlığına karşı korunma imkânı sunuyor.

3M gizlilik teknolojisi ile geliştirilen HP Sure View hassas bilgileri korumaya yönelik ek araçlar taşıma gereksinimini ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar yalnızca f2 tuşuna basarak PC'lerini gizlilik moduna alabiliyor. Bu mod, farklı açılardan bakıldığında ekrandaki görülebilir ışığı yüzde 95'e varan oranda azaltarak kullanıcı dışındaki kişilerin ekrandaki bilgileri görmesini zorlaştırıyor.



3M sponsorluğunda Ponemon Institute'un yaptığı güncel “Küresel Görsel Tabanlı Bilgi Hırsızlığı Deneyi” araştırmasında belirtildiği gibi görsel tabanlı bilgi hırsızlığı kurumların hassas verileri için önemli bir tehdit konumunda. Araştırmada yalnızca görsel tabanlı hırsızlık yöntemiyle bilgi çalmanın amaçlandığı her 10 denemenin dokuzunun başarıya ulaştığı, bu yolun kullanıldığı deneme başına ortalama dört parça özel bilginin çalındığı bilgisine yer veriliyor. Görsel tabanlı bilgi hırsızlığı, çalışanların neredeyse yüzde 60'ının işlerini ofis duvarlarının dışına taşıdığı bir ortamda çalışan üretkenliğini etkileyebilen bir unsur olarak da öne çıkıyor. Ponemon Institute tarafından yapılan ve 3M'in desteklediği benzer bir diğer araştırmada da görsel tabanlı bir gizlilik çözümü kullanan çalışanların başkalarıyla yakın temasta bulundukları alanlarda iki kat daha üretken olduğu belirtiliyor.



HP Sure View, kullanıcılara kamusal alanlarda çalıştıklarında ekranlarını başkalarının da görebileceği endişesini yaşamamalarına yardımcı oluyor. Bu teknolojinin doğrudan cihaza eklenmesi kurumların özellikle de sağlık, kamu sektörü ve finans alanındaki düzenlemeye yönelik gereksinimlere uyum göstermelerini de sağlıyor.

HP Sure View, şirketten gelen ilkler ve enlerden oluşan bir dizi çözümden yalnızca biri. Bunların arasında dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı HP Spectre 13, dünyanın en ince kurumsal dizüstü bilgisayarı HP EliteBook Folio ve dünyanın ilk kurumsal 3-in-1'ı HP Elite x3yer alıyor.



TP-Link'ten en gelişmiş Powerline adaptör kiti



TP-Link'ten en gelişmiş Powerline adaptör kiti








Etiketler: Gizlilik  Ekranına  Sahip  Dizüstü  Hp  Sure  View    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER