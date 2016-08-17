GİZLİ TÜRKİYE BELGESİ SIZDI, ALMANYA KARIŞTI
Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Sol Parti soru önergesine gönderdiği yanıt belgesindeki 'gizli' ibareli değerlendirmeler kamu yayın kuruluşu ARD tarafından yayınlandı. Gizli belgede Türkiye hakkında çirkin ifadeler var.
Alman kamu yayın kuruluşu ARD, İçişleri Bakanlığı'nın yanıtındaki 'gizli' ibareli bölümde, iktidar partisi AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'daki Müslüman Kardeşler, Hamas ve Suriye'deki muhalefete yönelik dayanışma ve destek eylemlerine dikkat çekiliyor. "Ankara'nın özellikle de 2011 yılından beri adım adım İslamileşen iç ve dış politikasının sonucu olarak Türkiye, Orta ve Yakındoğu bölgesindeki İslamcı örgütlerin merkezi eylem platformu haline gelmiştir" ifadesi kullanılıyor.
Hamas'ın 2013 yılından beri AB'nin terör örgütleri listesinde yer almasından dolayı belgenin içeriği, Alman kamuoyuna 'terörist örgütlere destek' şeklinde yansıdı.
Belgenin kamuoyuna sızmasının Türkiye ile Almanya arasında zaten zor dönemden geçen ilişkileri daha da germesinden endişe ediliyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar