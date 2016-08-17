O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

gizli türkiye belgesi sızdı, almanya karıştı

GİZLİ TÜRKİYE BELGESİ SIZDI, ALMANYA KARIŞTI

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Sol Parti soru önergesine gönderdiği yanıt belgesindeki 'gizli' ibareli değerlendirmeler kamu yayın kuruluşu ARD tarafından yayınlandı. Gizli belgede Türkiye hakkında çirkin ifadeler var.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 09:13
Puan Ver : Gizli Türkiye Belgesi Sızdı, Almanya Karıştı(0/10)


Alman kamu yayın kuruluşu ARD, İçişleri Bakanlığı'nın yanıtındaki 'gizli' ibareli bölümde, iktidar partisi AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'daki Müslüman Kardeşler, Hamas ve Suriye'deki muhalefete yönelik dayanışma ve destek eylemlerine dikkat çekiliyor. "Ankara'nın özellikle de 2011 yılından beri adım adım İslamileşen iç ve dış politikasının sonucu olarak Türkiye, Orta ve Yakındoğu bölgesindeki İslamcı örgütlerin merkezi eylem platformu haline gelmiştir" ifadesi kullanılıyor.



Hamas'ın 2013 yılından beri AB'nin terör örgütleri listesinde yer almasından dolayı belgenin içeriği, Alman kamuoyuna 'terörist örgütlere destek' şeklinde yansıdı.



Belgenin kamuoyuna sızmasının Türkiye ile Almanya arasında zaten zor dönemden geçen ilişkileri daha da germesinden endişe ediliyor.








Etiketler: Gizli  Türkiye  Belgesi  Sızdı  Almanya  Karıştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER