

Alman kamu yayın kuruluşu ARD, İçişleri Bakanlığı'nın yanıtındaki 'gizli' ibareli bölümde, iktidar partisi AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'daki Müslüman Kardeşler, Hamas ve Suriye'deki muhalefete yönelik dayanışma ve destek eylemlerine dikkat çekiliyor. "Ankara'nın özellikle de 2011 yılından beri adım adım İslamileşen iç ve dış politikasının sonucu olarak Türkiye, Orta ve Yakındoğu bölgesindeki İslamcı örgütlerin merkezi eylem platformu haline gelmiştir" ifadesi kullanılıyor.







Hamas'ın 2013 yılından beri AB'nin terör örgütleri listesinde yer almasından dolayı belgenin içeriği, Alman kamuoyuna 'terörist örgütlere destek' şeklinde yansıdı.







Belgenin kamuoyuna sızmasının Türkiye ile Almanya arasında zaten zor dönemden geçen ilişkileri daha da germesinden endişe ediliyor.