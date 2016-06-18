

Seri katil Atalay Filiz, Göktuğ Demirarslan ve Rus sevgilisi Elena Radchikova cinayetini “Gizli mesaj geldi, casusluk yaptıkları için öldürdüm” diye itiraf etti.







Filiz, İstanbul Emniyeti'ndeki sorgusunda ise çifti, sevgilisi Olga Seregina'nın kayboluşundan kendisini sorumlu tuttukları için öldürdüğünü söyledi.







Habertürk gazetesinin haberine göre Cinayetlere ilişkin Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Filiz'in iki sevgiliyi kıskançlık nedeniyle öldürdüğü belirtildi.