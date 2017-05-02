Araç veya bıçak kullanılan saldırı riskinin yükseldiğini belirten İsviçre gizli servisi, sosyal medyada 500'den fazla şüpheli tespit etti. İsviçre Savunma Bakanına göre, asıl soru terör saldırısının olup olmayacağı değil maalesef ne zaman olacağı.



İsviçre istihbarat ajansı, ülkede çok sayıda terör saldırısı beklendiğini duyurdu.







Reuters haber ajansının dünyaya son dakika koduyla geçtiği habere göre, gizli servis araç veya bıçaklı saldırılar bekliyor.







Risk seviyesinin yükseldiğini belirten İsviçre istihbarat ajansı, sosyal medyada 500'den fazla şüpheli tespit etti. Söz konusu kullanıcılar, radikal terörizmi yayıyor.







İsviçre Savunma Bakanına göre, asıl soru terör saldırısının olup olmayacağı değil maalesef ne zaman olacağı.







kaynak:milliyet