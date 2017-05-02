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gizli servis ilan etti! çok sayıda terör saldırısı...

GİZLİ SERVİS İLAN ETTİ! ÇOK SAYIDA TERÖR SALDIRISI...

Araç veya bıçak kullanılan saldırı riskinin yükseldiğini belirten İsviçre gizli servisi, sosyal medyada 500'den fazla şüpheli tespit etti. İsviçre Savunma Bakanına göre, asıl soru terör saldırısının olup olmayacağı değil maalesef ne zaman olacağı.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 11:46
Puan Ver : Gizli Servis İlan Etti! Çok Sayıda Terör Saldırısı...(6/10)3


İsviçre istihbarat ajansı, ülkede çok sayıda terör saldırısı beklendiğini duyurdu.



Reuters haber ajansının dünyaya son dakika koduyla geçtiği habere göre, gizli servis araç veya bıçaklı saldırılar bekliyor.



Risk seviyesinin yükseldiğini belirten İsviçre istihbarat ajansı, sosyal medyada 500'den fazla şüpheli tespit etti. Söz konusu kullanıcılar, radikal terörizmi yayıyor.



İsviçre Savunma Bakanına göre, asıl soru terör saldırısının olup olmayacağı değil maalesef ne zaman olacağı.



 



kaynak:milliyet








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