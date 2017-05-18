İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Özgür Sirkeci "Dünyada her 3 kişiden biri hayatının herhangi bir döneminde hipertansiyon ile karşılaşıyor" dedi.



İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Özgür Sirkeci, kalpten çıkan kanın, kan damarlarında oluşturduğu basıncın normal değerlerden (120/ 80 mmhg) yüksek olmasının hipertansiyon (140/90 mmhg) anlamına geldiğini söyledi.



Stres, egzersiz, yemek yeme ve sigara içmenin kan basıncında geçici yükselmelere neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Özgür Sirkeci, dünyada her 3 kişiden birinin hayatının bir döneminde hipertansiyon ile karşılaştığını ve bu hastaların çok azında hipertansiyonun tam olarak kontrol edilebildiğini ifade etti.







kaynak:sabah