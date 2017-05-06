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GİZLİ CEMAAT OKULLARI KURDUK, ONLARA GÖNDERİN


GİZLİ CEMAAT OKULLARI KURDUK, ONLARA GÖNDERİN
Tarih : 06 Mayıs 2017, 16:42
Puan Ver : Gizli Cemaat Okulları Kurduk, Onlara Gönderin(5/10)11


İzmir'deki "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK'daki örgüt mensuplarına yönelik hazırlanan iddianamede örgüt mensuplarının deşifre olmaması için alınan önlemlere ilişkin dikkat çekici ayrıntılara yer verildi.İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın 43'ü tutuklu 23'ü firari 102 sanık hakkında hazırladığı ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, gizli tanık "Abdullah"ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Pensilvanya'daki ziyaretine ilişkin detaylar yer aldı.



Pensilvanya'da 7-8 gün kaldıklarını beyan eden gizli tanık, "ikindi sohbetlerine" de katıldıklarını belirterek, eşi ile birlikte örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüklerini aktardı.



Gülen'e kurmaylık sınavlarını kazanamadığını, bunun için üzgün olduğunu anlattığını kaydeden gizli tanık, şu ifadelerde bulundu:



"Yaşadığım stresten bahsedince bana 'kazanan arkadaşlarımız için sevinelim' diyerek sarıldı. Bana sarılması ve samimi davranışı nedeniyle daha fazla bir şey söyleyemedim. TSK'dan ayrılmak istediğimi dile getirdim. Bana, 'Ayrılman doğru değil, hizmetteki her TSK mensubu hizmet hareketi içinde bizim için çok kıymetli, paranız daha bereketli olur.' dedi.



Eşim ise kurmaylık hakkı bittiği için kapanmak istediğini söyledi. O da eşime 'kapanman doğru olmaz, herkes sizi böyle tanıdı, bu şekilde çok daha fazla dikkat çekersiniz' diyerek müsaade etmedi. Eşimin diğer sorusu ise 'çocuklarımızı tedbir için cemaatin okullarına gönderemiyoruz ne yapmamız gerekiyor?' oldu. Kendisi, cemaatin olduğu anlaşılmayacak özel okullar kurduklarını, bu hususta talimat verdiğini belirterek, 'abilerinizle görüşün, Ankara'daki bu okullara sizi yönlendirsinler. Bu okullar sizin, hakim, savcı ve bürokrat kesiminden özel nitelikle arkadaşlarımızın çocukları okuyabilsin diye kuruldu.' dedi"



 



kaynak:milliyet






Etiketler: Gizli  Cemaat  Okulları  Kurduk  Onlara  Gönderin    haber

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