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gizli aşkı ortaya çıkaran fotoğraf!

GİZLİ AŞKI ORTAYA ÇIKARAN FOTOĞRAF!

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu... Oyuncu Cansu Tosun, İtalya'dan paylaştığı bu kareyle Erkan Kolçak Köstendil ile birlikte olduğunu ilan etmiş oldu.

Tarih : 15 Eylül 2016, 11:32
Puan Ver : Gizli Aşkı Ortaya Çıkaran Fotoğraf!(10/10)7


Rol aldıkları dizide iki sevgiliyi canlandıran Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, bir süredir birlikteydi. İkilinin gözlerden uzak yaşadığı aşıkları, önceki gün İtalya tatilinde çekilen fotoğrafla ortaya çıktı.



Takvim gazetesi'nin haberine göre; bayram tatili nedeniyle sete ara verilince soluğu İtalya'da alan çift, gezip gördükleri yerlerin bol bol fotoğrafını çekti.



Cansu Tosun, arkasında Köstendil'in durduğu sırada çektiği selfieyi İnstagram'da paylaşıp aşkını ilan etti.








Etiketler: Gizli  Aşkı  Ortaya  Çıkaran  Fotoğraf    haber

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