GİZEM KARACA'NIN FRİKİĞİ GECEYE DAMGA VURDU
Geçen günlerde gerçekleşen Watsons ödül töreninde pek çok ünlü isim boy gösterdi. Geceye güzel oyuncu Gizem Karaca'nın frikiği damga vurdu.
Geçen günlerde gerçekleşen Watsons ödül töreninde pek çok ünlü isim boy gösterdi. Geceye güzel oyuncu Gizem Karaca'nın iç çamaşırı frikiği damga vurdu.
3. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri, önceki akşam Raffles İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Güzel oyuncu Gizem Karaca'nın frikiği olay oldu.
kaynak:gazetevatan
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