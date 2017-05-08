GİZEM KARACA NİŞANLANDI
Güzel oyuncu Gizem Karaca ve sevgilisi Kemal Ekmekçi dün Yeniköy'de yakın çevresinin katıldığı bir törenle nişanlandılar.
Yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşayan Gizem Karaca-Kemal Ekmekçi çifti evlilik yolunda ilk adımlarını attı.
Nişan öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan çiçeği burnunda çiftin heyecanı gözlerden kaçmadı.
kaynak:ensonhaber
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