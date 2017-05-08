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gizem karaca nişanlandı

GİZEM KARACA NİŞANLANDI

Güzel oyuncu Gizem Karaca ve sevgilisi Kemal Ekmekçi dün Yeniköy'de yakın çevresinin katıldığı bir törenle nişanlandılar.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 11:29
Puan Ver : Gizem Karaca Nişanlandı(9/10)9


Yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşayan Gizem Karaca-Kemal Ekmekçi çifti evlilik yolunda ilk adımlarını attı.



Nişan öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan çiçeği burnunda çiftin heyecanı gözlerden kaçmadı.



 



kaynak:ensonhaber








Etiketler: Gizem  Karaca  Nişanlandı    haber

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