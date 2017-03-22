Gizem Karaca'nın yeni dizisi belli oldu. Son olarak İçimdeki Fırtına dizisinde Deniz karakterini canlandıran Gizem Karaca, Çarşamba günleri yayımlanan Kara Sevda'nın oyuncu kadrosuna dahil oldu. İşte, güzel oyuncunun yeni rolü!



Kısa süre önce final yapan İçimdeki Fırtına dizisinin başrol oyuncusu Gizem Karaca, başrollerini Burak Özçivit ile Neslihan Atagül'ün paylaştığı Kara Sevda dizisine transfer oldu.



Pek çok dizi projesinde yer alan ve çeşitli karakterlere hayat veren Gizem Karaca, Kara Sevda'da Mercan karakterini canlandıracak.



Gizem Karaca'nın Deniz karakteriyle izleyici karşısına çıktığı İçimdeki Fırtına 6. bölümüyle ekrana veda etmişti. Kara Sevda yarın akşam 61. bölümü ile ekrana gelecek.







kaynak:hürriyet