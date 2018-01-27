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Giyim devinden Müslümanları ayağa kaldıran bir skandal daha

GİYİM DEVİNDEN MÜSLÜMANLARI AYAĞA KALDIRAN BİR SKANDAL DAHA

Dünyaca ünlü İsveç giyim markası H&M'in satışa sunduğu çocuk çoraplarında Arapça "Allah" yazısına benzer figürler bulunması tepkilere neden oldu.

Tarih : 27 Ocak 2018, 17:00
Puan Ver : Giyim Devinden Müslümanları Ayağa Kaldıran Bir Skandal Daha(6/10)2

Dünyaca ünlü İsveç giyim markası H&M'nin satışa sunduğu çocuk çoraplarında Arapça "Allah" yazısına benzer figürler bulunması tepkilere neden oldu.Ülkedeki bazı müşterilerin H&M'de satılan çocuk çoraplarının altındaki figürün Arapça "Allah" anlamına geldiğini belirtmeleri üzerine firma yanlış anlaşıldıklarını açıklayarak özür diledi.

ÇORAPLAR TOPLATILDI

İsveç devlet radyosu SVT'nin haberine göre, firma yaptığı açıklamada, çorapların altında "Allah" yazmalarının söz konusu olmadığını ama figürdeki benzerlikten dolayı özür dilediklerini kaydetti. Şirket, çorapların toplatıldığını duyurdu.

Öte yandan bir süre önce H&M, siyahi bir manken çocuğun üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısı bulunan tişörtün fotoğrafını internet sitesinde yayınlaması üzerine tepkilerin ardından özür dilemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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