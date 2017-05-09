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giyilebilir teknolojiler alanında lider değişti

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER ALANINDA LİDER DEĞİŞTİ

Bugüne kadar Fitbit'in zirvede yer aldığı giyilebilir teknolojiler alanında liderlik koltuğu el değiştirdi. Fitbit ise 3. sıraya kadar geriledi.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 10:40
Puan Ver : Giyilebilir Teknolojiler Alanında Lider Değişti(7/10)5


Bugüne kadar Fitbit'in zirvede yer aldığı giyilebilir teknolojiler alanında liderlik koltuğu el değiştirdi. Fitbit ise 3. sıraya kadar geriledi.



Giyilebilir teknolojiler pazarı beklenenden daha yavaş büyüyor. Ancak bir şirket varki bu pazardaki herkesten daha hızlı büyümeye devam ediyor. Tahmin edebileceğiniz gibi hızla yükselen bu şirket Amerikalı teknoloji devi Apple'dan başkası değil. Apple Watch ile giyilebilir teknoloji alanına giren şirket, sonunda tüm rakiplerini geride bırakarak bu alanda da liderliği aldı.



Bu yılın ilk çeyreğinde 3.5 milyon giyilebilir cihaz satan Apple, böylece Fitbit'i geride bıraktı ve liderlik koltuğuna oturdu. Apple geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla giyilebilir cihaz satışlarını yüzde 59 arttırmayı başardı. Öte yandan genel olarak giyilebilir teknolojiler pazarı ise sadece yüzde 22 büyüme gösterdi. Yani Apple bu alanda diğer tüm şirketlerden daha hızlı büyümeyi başardı.



Bu arada zirvedeki yerini Apple'a kaptıran Fitbit üçüncü sıraya kadar geriledi. Bu alanda ikinci sıraya ise Xiaomi yerleşti. Oysa Xiaomi bu yıl geçtiğimiz yıla kıyasla düşüşe geçmişti. Ancak Fitbit daha büyük düşüş yaşayınca Xiaomi ikinciliğe yükselmiş oldu.



Ubisoft'un paylaşımı merak uyandırdı








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