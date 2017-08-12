GİULİANO'NUN TRABZONSPOR BAŞKANI'NA YOLLADIĞI VİDEO ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Fenerbahçe için İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen Giuliano'nun, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya yolladığı video, ortalığı fena karıştırdı.
Fenerbahçe, Brezilyalı 10 numara Giuliano'yu İstanbul'a getirmiş ve sağlık kontrolünden geçirmişti. Fanatik'in haberine göre, Sarı-Lacivertliler transferi resmiyete dökmeye hazırlanırken flaş bir gelişme yaşandı. Transfer için devreye Trabzonspor girdi. Bordo-Mavililer, Giuliano için kulübü Zenit ile anlaşmaya vardı. Oyuncu ile görüşmeler de menajeri üzerinden devam ediyor.
10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER
50. yılına şampiyonluk parolası ile başlayacak Trabzonspor Zenit Kulübü'ne oyuncunun bonservisi için 10 milyon Euro teklif etti. Rus Kulübü'de Trabzonspor'un bu teklifini kabul etti. Bordo-Mavililer Onazi ve Rodellaga'nın satışından gelecek para ile bu transferin büyük bir bölümünü karşılayacak. Ayrıca 10 milyon Euro 1 yıl içinde 3 taksitle ödenecek.
GIULIANO'DAN USTA'YA GÖRÜNTÜLÜ MESAJ
Trabzonspor, Zenit ile anlaştıktan sonra Brezilyalı futbolcunun temsilcisi ile görüşmelere başladı. Başkan Usta oyuncunun menajerine Trabzonspor'a gelip gelmeyeceğini sordu. Bunun üzerine Giuliano'nun Başkan Usta'ya "Merhaba Trabzonspor başkanı menajerimle görüşebilirsiniz" şeklinde görüntülü mesaj gönderdiği öğrenildi.
750 BİN EURO FAZLA ÖNERDİLER
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin oyuncuya önerdiği yıllık ücretten 750 bin Euro daha fazla teklif etti. Brezilyalı futbolcunun temsilcisi bugün saat 5'e kadar Bordo-Mavili kulüpe cevap verecek.
Öte yandan sosyal medyada dolaşan ve Giuliano olduğu iddia edilen bir kişinin bulunduğu video yayınlandı. Videoda Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya çağrıda bulunuluyor.
Kaynak: haberinburada
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