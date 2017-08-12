İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

Giuliano'nun Trabzonspor Başkanı'na Yolladığı Video Ortalığı Karıştırdı

GİULİANO'NUN TRABZONSPOR BAŞKANI'NA YOLLADIĞI VİDEO ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Fenerbahçe için İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen Giuliano'nun, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya yolladığı video, ortalığı fena karıştırdı.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 15:10
Puan Ver : Giuliano'nun Trabzonspor Başkanı'na Yolladığı Video Ortalığı Karıştırdı(7/10)3

Fenerbahçe, Brezilyalı 10 numara Giuliano'yu İstanbul'a getirmiş ve sağlık kontrolünden geçirmişti. Fanatik'in haberine göre, Sarı-Lacivertliler transferi resmiyete dökmeye hazırlanırken flaş bir gelişme yaşandı. Transfer için devreye Trabzonspor girdi. Bordo-Mavililer, Giuliano için kulübü Zenit ile anlaşmaya vardı. Oyuncu ile görüşmeler de menajeri üzerinden devam ediyor.

10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

50. yılına şampiyonluk parolası ile başlayacak Trabzonspor Zenit Kulübü'ne oyuncunun bonservisi için 10 milyon Euro teklif etti. Rus Kulübü'de Trabzonspor'un bu teklifini kabul etti. Bordo-Mavililer Onazi ve Rodellaga'nın satışından gelecek para ile bu transferin büyük bir bölümünü karşılayacak. Ayrıca 10 milyon Euro 1 yıl içinde 3 taksitle ödenecek.

GIULIANO'DAN USTA'YA GÖRÜNTÜLÜ MESAJ

Trabzonspor, Zenit ile anlaştıktan sonra Brezilyalı futbolcunun temsilcisi ile görüşmelere başladı. Başkan Usta oyuncunun menajerine Trabzonspor'a gelip gelmeyeceğini sordu. Bunun üzerine Giuliano'nun Başkan Usta'ya "Merhaba Trabzonspor başkanı menajerimle görüşebilirsiniz" şeklinde görüntülü mesaj gönderdiği öğrenildi.

750 BİN EURO FAZLA ÖNERDİLER

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin oyuncuya önerdiği yıllık ücretten 750 bin Euro daha fazla teklif etti. Brezilyalı futbolcunun temsilcisi bugün saat 5'e kadar Bordo-Mavili kulüpe cevap verecek.

Öte yandan sosyal medyada dolaşan ve Giuliano olduğu iddia edilen bir kişinin bulunduğu video yayınlandı. Videoda Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya çağrıda bulunuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Giuliano  Nun  Trabzonspor  Başkanı  Na  Yolladığı  Video  Ortalığı  Karıştırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER