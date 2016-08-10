Türkiye'nin en önemli e-ticaret platformlarından biri olan GittiGidiyor artık tamamen eBay'e ait oldu. Kalan hisseler de eBay tarafından satın alındı.



Türkiye'nin en önemli e-ticaret platformlarından biri olan GittiGidiyor artık tamamen eBay'e ait oldu. Kalan hisseler de eBay tarafından satın alındı.







Geçtiğimiz 2011 yılında GittiGidiyor'un %93 oranında hissesini satın alan eBay, bu hamlesiyle son derece dikkat çekmişti. Türkiye'nin en köklü e-ticaret platformlarından biri olan GittiGidiyor, ülkemizde uzun yıllar boyunca hizmet veriyor. Ancak bundan sonra tam anlamıyla bir eBay şirketi oluyor.



GittiGidiyor eBay tarafından tamamen satın alındı!



2011 yılından bu yana bir eBay şirketi olan GittiGidiyor, artık tam anlamıyla bir eBay şirketi. Ticaret sicil kayıtlarına göre iLab Ventures'in kalan %7 oranında hissesi de eBay tarafından satın alınmış durumda. %7 oranında hisse için eBay'in 80 Milyon TL ödediği iddia ediliyor.



Bu aşamadan sonra eBay'in GittiGidiyor hakkındaki planları oldukça merak ediliyor. Son dönemlerde Cadde, Atölye ve Blog bölümleriyle farklı ürün ve içerik türleriyle kullanıcılarına daha zengin bir içerik sunuyor.



Sıfır Risk Sistemi ile internet üzerinden alışveriş güvenliğini bir üst noktaya taşıyan GittiGidiyor'un gelecek planlarını ve bu satın alma ile ilgili yeni detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Detaylar şimdilik bu kadar. GittiGidiyor'un tamamen eBay'e satılması ile ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.







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