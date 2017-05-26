GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından açıklanan “Türkiye'nin En İyi İşverenleri” listesinde, 50-250 çalışan kategorisinde ikinci oldu. Şirket, geçen yıl ise beşinci sıradaydı.



56 ülkede her yıl yaklaşık 8 bine yakın işletme ve 20 milyondan fazla çalışanı temsil eden analizlerle, dünyanın en geniş kapsamlı kurum kültürü araştırmasını yapan Great Place to Work Enstitüsü, Türkiye'de En İyi İşverenleri listesini bu yıl 5'inci kez açıkladı. Farklı sektör ve çalışan sayısı kategorilerinde 92 şirket araştırmaya dahil edilirken bunların yalnızca 26 tanesi “en iyi işveren” unvanını almaya hak kazandı.



GittiGidiyor, 50-250 çalışan kategorisinde değerlendirildiği araştırmada önceki yıla göre 3 basamak birden yükseldi ve ikinci oldu. 2016'da Diversity (Çeşitlilik) Özel Ödülü'nün de sahibi olan şirket, bu yıl aynı ödüle üst üste ikinci defa layık görüldü.







Sonuçları değerlendiren GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, “Şirketlerin gerçek anlamda başarılı kabul edilmesi yalnız finansal sonuçlarına değil, çalışanlarının mutluluğuna ve kurum kültürüne de bağlı. Güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu boyutlarında çalışanların deneyimlerine dayanarak yapılan araştırmalar sonucunda GittiGidiyor'un Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde emin adımlarla yükselmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. İnsana verdiğimiz değeri her zaman ön planda tutmayı sürdüreceğiz” dedi.







kaynak:habertürk