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Gittiği konser sonrası ilginç tepki: Memleketi terk etmeliyiz

GİTTİĞİ KONSER SONRASI İLGİNÇ TEPKİ: MEMLEKETİ TERK ETMELİYİZ

Sertab Erener'in konserini izleyen İrem Derici, "Ders niteliğinde bir sahnesi var. Ben dahil birçok meslektaşım memleketi terk etmeli" dedi.

Tarih : 24 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Gittiği Konser Sonrası İlginç Tepki: Memleketi Terk Etmeliyiz(5/10)1

Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Uniq İstanbul'da Sertab Erener'in konserini izledi.

"BEN DAHİL BİRÇOK MESLEKTAŞIM..."

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, "Kimse çıkıp da 'benim sesim, şovum var, dans ediyorum, şarkı söylüyorum' demesin. Eve gidip hüngür hüngür ağlayacağım. Erener'i izledikten sonra gerçekten evde dikiş dikiyormuşum. Ders niteliğinde bir sahnesi var. Ben dahil birçok meslektaşım memleketi terk etmeli" dedi.

"ÖLÜM KORKUSU HERKESTE VAR"

Koluna kan grubu olan 0 Rh (+)'i dövme olarak yaptıran şarkıcı, "Bunu genelde motorcular yaptırır. Başlarına kötü bir şey geldiğinde, kimlikleri yoksa hemen kolundan baksınlar diye. Ölüm korkusu herkeste var. Ne olur ne olmaz diye yaptırdım" şeklinde konuştu.

YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Yeni bir albüm için hazırlık yaptığını da sözlerine ekleyen Derici, "İnşallah yeni parçalarımla bomba gibi bir işle geleceğim" açıklamasını yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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