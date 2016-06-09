Tam da “bu kadarı da olmaz” derken, teknoloji dünyası son derece ilginç sürprizler sunuyor. Bir Türk firması, Drone teknolojisini Ramazan ayına uyarladı.



Tam da “bu kadarı da olmaz” derken, teknoloji dünyası son derece ilginç sürprizler sunuyor. Bir Türk firması, Drone teknolojisini Ramazan ayına uyarladı.



Ersoy Soyer; yerli Drone şirketi Nexrone'un yönetim kurulu başkanı ve Periscope For Business ile Tooneffects Animasyon ve Reklam Hizmetleri Stüdyosunun üst kademesinde. Drone geliştiricisi Nexrone, Ersoy Soyer önderliğinde çarpıcı bir fikirle adından söz ettirdi.



Patenti şirket tarafından alınan Ramazan bombası “SingoDrone”, batarya yeniden doldurulana kadar 15 dakika havada kalırken, bütün bir bloku tarayabiliyor. SingoDrone; mehter marşı, davul sesleri ve pek çok mani ile, Sahur vaktinin geldiğini haber veriyor.



Nexrone Yönetim kurulu Başkanı Ersoy Soyer, “Bizim ürünlerimizden ilki. ‘SingoDrone' adı. Bu Drone havadan müzik yayını yapabiliyor. Şu anda da bizler Ramazan ayı içerisinde olduğumuz için bunu Ramazan içerisinde nasıl kullanabiliriz, bir örnek göstermek istiyoruz. Davulcular Ramazan Ayı'nın vazgeçilmezi ve Sahur'a kalkarken Ramazan davulcuları ile birlikte uyanıyoruz. Biz, bunu SingoDrone ile yapabileceğimizi göstermek istedik. Drone aynı zamanda Ramazan davulu olarak da kullanılabiliyor. Ramazan da kullandığımız bu sistem ile davulcuları aslında biraz rahatsız ediyor olabiliriz ama teknoloji ile beraber Ramazan davulu nasıl birleştirilir, bu cihaz, işte tam da bunun örneği.” ifadelerini kullanıyor.



Ürünün denemeleri, dün Eyüp Sultan Meydanında gerçekleştirildi ve pek çok kişi tarafından ilgiyle karşılandı.



Şimdi merak edilen konu şu: Söz konusu teknoloji harikası, nasıl bahşiş toplayacak? Ne de olsa, sabaha karşı penceremize tıklayan bir uçan robot ile karşılaşma fikri ürkütücü.



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