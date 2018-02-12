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Gişe görevlisine 100 bin doları sordular, cevap şoke etti: Yılan yedi

GİŞE GÖREVLİSİNE 100 BİN DOLARI SORDULAR, CEVAP ŞOKE ETTİ: YILAN YEDİ

Nijeryalı gişe görevlisi, 100 bin dolar paranın nerede olduğunu soran denetçilere parayı bir yılanın yediğini söyledi.

Tarih : 12 Şubat 2018, 21:20
Puan Ver : Gişe Görevlisine 100 Bin Doları Sordular, Cevap Şoke Etti: Yılan Yedi(8/10)4

Philomena Chieshe adlı gişe görevlisi, Nijerya Sınav Kurumu'nda sınav ücretlerini toplayan bir ofiste çalışıyordu. 36 milyon Naira yani yaklaşık 100 bin dolar paranın nerede olduğunu soran yetkililere ilginç bir cevap verdi. Chieshe'nin iddiasına göre parayı bir yılan yemişti.

İDDİA KABUL EDİLMEDİ

Sınav kurumundan BBC'ye yapılan açıklamada, iddianın kabul edilmediği ve disiplin soruşturmasının başlatıldığı belirtildi. Nijeryalı Twitter kullanıcıları olayın duyulmasının ardından, durumla dalga geçen mesajlar paylaştı.

YILAN ADINA HESAP AÇTILAR

Hatta yılanın kendisi adına bir Twitter hesabı da açıldı ve yılan yorgunluktan şikayet etti.

"Bütün gece para yuttum. Birileri kızlarla rahatlayabileceğim güzel bir yer tavsiye edebilir mi?!"

Nijerya'nın yolsuzlukla mücadele bürosu Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu da durumu kendi açısından yorumladı: " Kartal para yutan yılan(lar)a merhamet etmez"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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