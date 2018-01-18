GİRESUNSPOR'DAN BAŞAKŞEHİR'E OLAY GÖNDERME!
Ziraat Türkiye Kupasında Medipol Başakşehir'i eleyen Giresunspor sosyal medyadan İstanbul Kart videosu paylaşarak, "Sizin kart yetersiz kalmış sanırım" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Giresunspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı.
İlk maçı 3-1 kazanan Karadeniz temsilcisi ikinci maçta 2-1 yenilmesine rağmen tur atlayan taraf oldu.
SOSYAL MEDYADAN GÖNDERME
1. Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'i elemelerinin ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.
İstanbul kart videosu paylaşan yeşil-beyazlı ekip "Sizin kart yetersiz kalmış sanırım" diyerek Süper Lig ekibine göndermede bulundu.
Kaynak: haberinburada
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