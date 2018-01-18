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Giresunspor'dan Başakşehir'e olay gönderme!

GİRESUNSPOR'DAN BAŞAKŞEHİR'E OLAY GÖNDERME!

Ziraat Türkiye Kupasında Medipol Başakşehir'i eleyen Giresunspor sosyal medyadan İstanbul Kart videosu paylaşarak, "Sizin kart yetersiz kalmış sanırım" dedi.

Tarih : 18 Ocak 2018, 04:00
Puan Ver : Giresunspor'dan Başakşehir'e Olay Gönderme!(6/10)2

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Giresunspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı.

İlk maçı 3-1 kazanan Karadeniz temsilcisi ikinci maçta 2-1 yenilmesine rağmen tur atlayan taraf oldu.

SOSYAL MEDYADAN GÖNDERME

1. Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'i elemelerinin ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.

İstanbul kart videosu paylaşan yeşil-beyazlı ekip "Sizin kart yetersiz kalmış sanırım" diyerek Süper Lig ekibine göndermede bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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