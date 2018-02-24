GİRESUNSPOR'DA YILMAZ VURAL DEPREMİ!
Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural, üç maç sonra sürpriz bir şekilde istifa kararı aldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başına geçen Yılmaz Vural, yeni takımıyla başarılı sonuçlar alamayınca, sürpriz bir kararın altına imza attı.
Giresunspor ile üç lig maçına çıkan Yılmaz Vural, henüz takımıyla puan alamadı. Yılmaz Vural'ın ilk maçının ardından Giresunspor'da galibiyet için dualar okunup, kurban kesilmesine rağmen kötü gidişat sona ermedi.
"HOCAMIZLA KARŞILIKLI GÖRÜŞEREK YOLLARIMIZI AYIRDIK"
Son olarak geride bıraktığımız salı günü Elazığspor'a deplasmanda kaybeden Giresunspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, ayrılık kararı aldı.
Giresunspor Başkanı Mustafa Bozdağ, teknik direktör Yılmaz Vural'ın görevden ayrılma kararını doğruladı. Bozbağ, 65 yaşındaki teknik adam için "Hocamız ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık" dedi.
Kaynak: haberinburada
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