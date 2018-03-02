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Giresunspor, galibiyet hasretine son verdi

GİRESUNSPOR, GALİBİYET HASRETİNE SON VERDİ

Spor Toto 1. Ligde 7 haftadır kazanamayan Giresunspor, evinde konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'i 4-1 yendi ve galibiyet hasretine son verdi.

Tarih : 02 Mart 2018, 21:30
Puan Ver : Giresunspor, Galibiyet Hasretine Son Verdi(9/10)5

Spor Toto 1. Ligde Giresunspor sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Ev sahibi Giresunspor, sahasında konuk ettiği rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Dmytro Korkishko, 18. dakikada Henrique Almeida, 69. dakikada Fatih Atik ve 83. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 43. dakikada Özgür Can Özcan attı. Ev sahibi ekipte 88. dakikada Dmytro Korkishko kırmızı kart gördü.

GİRESUNSPOR PUANINI 34'E ÇIKARDI

Bu galibiyetin ardından Giresunspor puanını 34'e çıkarırken, Gazişehir Gaziantep 38 puanda kaldı.

Giresunspor ligde gelecek hafta deplasmanda Manisaspor ile karşılaşacak. Gazişehir Gaziantep haftaya sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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