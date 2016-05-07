

Giresun'da Çaldağ Jandarma Karakoluna teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Zafer Çalışkan için tören düzenlendi.







Şehidin naaşı, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinden alınarak Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına getirildi. Şehidin kızı Hale Nur Çalışkan, törene babasının askeri üniformasıyla katıldı. Gözyaşı döken şehidin annesi Fatma Çalışkan'ı askeri personel teskin etti.







Şehit başçavuş için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İl Müftüsü Muhittin Oral dua okudu.







Törende konuşan Binbaşı Özhan Mantı, şehidin ailesinin acısını ne kadar paylaşsalar da hafifletemeyeceklerini belirterek, "Ancak bizler de en yakınını kaybetmiş, onların acısını yüreğimizde hissediyoruz. O, sizin yakınınız olduğu kadar bizim de aile üyemizdir. Aziz şehidim, seni kaybetmiş olmanın verdiği acımız sonsuzdur. Sen de bütün şehitlerimiz gibi bu vatanın yıkılmaz temelinin harcı oldun. Uğruna can verdiğin emanetlerin bekçisiyiz." diye konuştu.