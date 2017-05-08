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giresun'daki fetö/pdy soruşturması

GİRESUN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Ocak-nisan dönemindeki yol uygulamalarında FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 8 kişi gözaltına alındı

Tarih : 08 Mayıs 2017, 16:57
Puan Ver : Giresun'daki Fetö/Pdy Soruşturması(7/10)5


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yol uygulamalarında sıkı denetimlerin yürütüldüğü belirtildi.



Açıklamada, 1 Ocak-30 Nisan arasında il merkezi ve ilçelerdeki yol uygulamalarında 298 bin 942 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) kaydının kontrol edildiği kaydedilerek, yapılan denetimlerde 8 kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı ifade edildi.



Denetimlerde yine çeşitli suçlardan aranan 262 şahsın yakalandığına işaret edilen açıklamada, yol uygulamalarında 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 6 bin 950 paket kaçak sigara ile 60 gram uyuşturucu ele geçirildiği aktarıldı



 



kaynak:sabah








Etiketler: Giresun  Daki  Fetö/Pdy  Soruşturması    haber

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