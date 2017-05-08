GİRESUN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Ocak-nisan dönemindeki yol uygulamalarında FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 8 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yol uygulamalarında sıkı denetimlerin yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 1 Ocak-30 Nisan arasında il merkezi ve ilçelerdeki yol uygulamalarında 298 bin 942 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) kaydının kontrol edildiği kaydedilerek, yapılan denetimlerde 8 kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı ifade edildi.
Denetimlerde yine çeşitli suçlardan aranan 262 şahsın yakalandığına işaret edilen açıklamada, yol uygulamalarında 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 6 bin 950 paket kaçak sigara ile 60 gram uyuşturucu ele geçirildiği aktarıldı
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar