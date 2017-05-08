

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yol uygulamalarında sıkı denetimlerin yürütüldüğü belirtildi.







Açıklamada, 1 Ocak-30 Nisan arasında il merkezi ve ilçelerdeki yol uygulamalarında 298 bin 942 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) kaydının kontrol edildiği kaydedilerek, yapılan denetimlerde 8 kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı ifade edildi.







Denetimlerde yine çeşitli suçlardan aranan 262 şahsın yakalandığına işaret edilen açıklamada, yol uygulamalarında 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 6 bin 950 paket kaçak sigara ile 60 gram uyuşturucu ele geçirildiği aktarıldı







kaynak:sabah