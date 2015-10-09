

Görele ilçesinde etkili yağış, olumsuzluklara yol açtı. Yağış sebebiyle rögarların tıkanması sonucu ilçedeki bazı iş yerleri ile evlerin zemin katlarını su bastı. Yer yer toprak kaymaları yaşanan ilçede, mahalle yollarında hasar meydana geldi, bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı. Görele Belediyesi ekipleri, kapanan yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.Belediye Başkanı Tolga Erener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Görele'nin son yılların en ciddi yağışını gördüğünü söyledi.







Görele'ye 24 saat kesintisiz yağmur yağdığını ifade eden Erener, "Birçok mahalle ve yollarımız su baskınlarından dolayı etkilendi. Belediye olarak birçok yerde maddi hasarımız var. Şükürler olsun can kaybı yok" dedi.Su baskınlarının oluşmasında yanlış yapılaşma ve altyapı yetersizliğinin etkili olduğunu belirten Erener, "Bunu kabul etmek gerekiyor fakat bunlardan da önemli şeyler var, kullanım hataları gibi. Birçok yerde gördük ki menfez üzerleri ve rögarlar kapatılmış ve tıkanmalar yaşanarak su baskınları meydana gelmiştir" diye konuştu.