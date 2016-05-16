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GİRESUN'DA KARAKOLA TACİZ ATEŞİ


GİRESUN'DA KARAKOLA TACİZ ATEŞİ
Tarih : 16 Mayıs 2016, 09:44
Puan Ver : Giresun'da Karakola Taciz Ateşi(6/10)5


Giresun'un Güce ilçesinde gece saat 01.30 sularında bölücü terör örgütü mensupları  tarafından Jandarma karakoluna taciz ateşi açıldı. Askerlerin anında karşılık vermesiyle teröristlerin gece karanlığından faydalanarak kaçtığı öğrenildi. Bölgede operasyon başlatıldığı gelen bilgiler arasında

  Güce ilçe jandarma karakoluna daha öncede saldırı düzenlenmiş, karakola yakın okulun bahçesinde o esnada olan düğünde 4 sivil vatandaş yaralanmıştı.



 








Etiketler: Giresun  Da  Karakola  Taciz  Ateşi    haber

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