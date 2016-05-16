GİRESUN'DA KARAKOLA TACİZ ATEŞİ
Giresun'un Güce ilçesinde gece saat 01.30 sularında bölücü terör örgütü mensupları tarafından Jandarma karakoluna taciz ateşi açıldı. Askerlerin anında karşılık vermesiyle teröristlerin gece karanlığından faydalanarak kaçtığı öğrenildi. Bölgede operasyon başlatıldığı gelen bilgiler arasında
Güce ilçe jandarma karakoluna daha öncede saldırı düzenlenmiş, karakola yakın okulun bahçesinde o esnada olan düğünde 4 sivil vatandaş yaralanmıştı.
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