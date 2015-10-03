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GİRESUN'DA JANDARMAYA SALDIRI! 1 ASKER YARALI


GİRESUN'DA JANDARMAYA SALDIRI! 1 ASKER YARALI
Tarih : 03 Ekim 2015, 10:42
Puan Ver : Giresun'da Jandarmaya Saldırı! 1 Asker Yaralı(0/10)


Edinilen bilgiye göre, Giresun'u Gümüşhane'ye bağlayan karayolu üzerinde devriye görevi yapan Jandarma timine bugün saat 15.30 sıralarında Tirebolu ilçesi Aslancık köyü mevkiinde terör örgütü mensupları tarafından saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte bir uzman çavuş yaralanırken, yaralı uzman çavuş Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bölgeye çok sayıda jandarma komando ve özel hareket polis ekipleri sevk edildi.

 

Bölgede bir süre önce Güce ilçesinde yine terör örgütü mensuplarınca İlçe Jandarma Komutanlığı'na roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, karakolun yanındaki okulun bahçesinde düzenlenen düğüne katılan 4 kişi bu saldırı sırasında hafif şekilde yaralanmıştı.








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