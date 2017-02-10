

Heyelanın olduğu bölgeden gelen bilgilere göre, gece saat 02.45 sıralarında Giresun merkeze bağlı Duroğlu Beldesi ile Dereli ilçesinin 5'inci kilometresinde heyelan meydana geldi. Heyelanın meydana geldiği sırada bir araçta tonlarca toprağın altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi. Maddi hasar oluşan araç vatandaşları yardımıyla güvenli bir yere alınırken her hangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği bilgisine ulaşıldı.







Kısa süre sonra olay yerine ulaşan Karayolları ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürdüğü fakat toprak kaymasının zaman zaman devam ettiği öğrenildi.







kaynak:milliyet