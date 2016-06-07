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giresun'da bir terörist etkisiz hale getirildi

GİRESUN'DA BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şebinkarahisar Hükümet Konağı detay Şebinkarahisar cadde detayı Giresun Valisi Hasan Karahan'ın açıklaması GİRESUN - Giresun Valisi Hasan Karahan, Şebinkarahisar ilçesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tarih : 07 Haziran 2016, 17:06
Puan Ver : Giresun'da Bir Terörist Etkisiz Hale Getirildi(8/10)5


Giresun Valisi Hasan Karahan'ın açıklaması GİRESUN - Giresun Valisi Hasan Karahan, Şebinkarahisar ilçesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Karahan, Şebinkarahisar Hükumet Konağı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye Erzincan üzerinden intikal etme gayretinde olan bir grubun tespit edildiğini söyledi.



Bunların hareketlerinin takip edildiğini belirten Karahan, şunları kaydetti:



"Dün gece temas sağlandı, bir terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam ediyor, bölgede tüm ekiplerimizi, imkanlarımızı seferber ettik. Bölge komutanımız, jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz ve biz, olayın takipçisi olarak olay yerine geldik.İnşallah diğerlerini de etkisiz hale getirmek için çabalarımız devam ediyor. Şu aşama bu kadar söyleyebileceklerimiz."



Karahan, bir gazetecinin, bölgedeki güvenlik önlemlerinde artış olup olmayacağı yönündeki sorusuna, "Bölgede güvenlik tedbirimiz var zaten ama bu grupların takibi anlamında özel bir gayretimiz var." yanıtını verdi.








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