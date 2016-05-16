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GİRESUN GÜCE'DE JANDARMA KARAKOLUNA TERÖN SALDIRISI


GİRESUN GÜCE'DE JANDARMA KARAKOLUNA TERÖN SALDIRISI
Tarih : 16 Mayıs 2016, 13:45
Puan Ver : Giresun Güce'de Jandarma Karakoluna Terön Saldırısı(8/10)10


Giresun'da 6 Mayıs'ta Çaldağ'daki jandarma karakoluna ve geçen yıl 27 Eylül'de Güce'deki karakola yönelik PKK'nın silahlı saldırılarının ardından bir saldırı da bugün yaşandı. Güce ilçesinde terör örgütü mensupları, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına taciz ateşi açtı.



Alınan bilgiye göre, görevli askerler, karakolun çevresindeki fındık bahçesinde terör örgütü mensuplarını fark etti. Bunun üzerine askerler teröristlere ateş etti, terör örgütü mensupları, güvenlik güçlerinden kaçarken karakola ateş açtı.



Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, jandarma ekipleri teröristleri yakalamak için bölgede operasyon başlattı.



Bu arada, Giresun Valisi Hasan Karahan, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek incelemede bulundu.








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