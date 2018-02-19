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Giresun Balı, İtalyan Sofralarını Tatlandıracak

GİRESUN BALI, İTALYAN SOFRALARINI TATLANDIRACAK

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, Giresun balının Avrupa pazarına gireceğini belirterek "İtalyan bir firma ile yıllık 400 ton çiçek balı ihracatı için anlaşma imzaladık" dedi.

Tarih : 19 Şubat 2018, 17:20
Puan Ver : Giresun Balı, İtalyan Sofralarını Tatlandıracak(9/10)5

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, Giresun balının Avrupa pazarına gireceğini belirterek, "İtalyan bir firma ile yıllık 400 ton çiçek balı ihracatı için anlaşma imzaladık." dedi. Elevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik olarak Giresun balının markalaşması ve hem yurt içinde daha iyi değerlendirilmesi hem de Avrupa pazarına girmesi için projeler yürüttüklerini söyledi.

"ÜRETİCİLERDEN 200 TON BAL ALINACAK"

Giresun balı için "Arım Balım Peteğim" projesi kapsamında "GİRAY 1" adı altında marka oluşturduklarını ifade eden Elevli, üreticilerden 200 ton bal alımı yapacaklarını ve bunun Ordu'da kurulan bal paketleme tesisinde "GİRAY 1" markasıyla paketlenerek piyasaya sürüleceğini bildirdi.

"İTALYANLAR 400 TON BAL ALACAK"

Elevli, Giresun balını Avrupalı tüketicilere ulaştırmak için de girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Giresun balını Avrupa pazarına açıyoruz. İtalyan bir firma ile yıllık 400 ton çiçek balı ihracatı için anlaşma imzaladık. İtalyan firma bizim vasıtamızla Giresun'dan bal alacak." diye konuştu.

Giresun'un kestane balını da Avrupa'nın organik ürün piyasasına kazandıracaklarını ifade eden Elevli, "Bununla ilgili de girişimlerimiz bulunuyor. Organik sertifika alacağımız kestane balımızı, anlaşmalar yaptığımız firmalar üzerinden Avrupa organik pazarına sunacağız." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Giresun  Balı  İtalyan  Sofralarını  Tatlandıracak    haber

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