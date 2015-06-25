GİNE'DE EBOLA NEDENİYLE SITMA VAKALARI ARTTI
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, Ebola virüsü kapmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen sıtma hastalarının ölümünde artış oldu
Gine'deki istatistikleri inceleyerek araştırmayı hazırlayan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Dr. Mateusz Plucinski, sıtma hastalarının Ebola'ya yakalanmaktan korktuğu için hastaneye gitmediğini vurguladı. Pkucinski, hastalar tedavi edilemediği için sıtmadan ölümlerin Ebola'nınkinden daha fazla olduğuna dikkati çekti.
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