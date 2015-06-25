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gine'de ebola nedeniyle sıtma vakaları arttı

GİNE'DE EBOLA NEDENİYLE SITMA VAKALARI ARTTI

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, Ebola virüsü kapmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen sıtma hastalarının ölümünde artış oldu

Tarih : 25 Haziran 2015, 11:44
Puan Ver : Gine'de Ebola Nedeniyle Sıtma Vakaları Arttı(6/10)7


Gine'deki istatistikleri inceleyerek araştırmayı hazırlayan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Dr. Mateusz Plucinski, sıtma hastalarının Ebola'ya yakalanmaktan korktuğu için hastaneye gitmediğini vurguladı. Pkucinski, hastalar tedavi edilemediği için sıtmadan ölümlerin Ebola'nınkinden daha fazla olduğuna dikkati çekti.








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