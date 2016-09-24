

Gigi Hadid, kendisi gibi model olan kardeşi Bella ile birlikte defilenin yapıldığı salondan çıkarken etrafı hayranlarıyla sarıldı. Hadid, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı, ardından herkese gülümseyerek yoluna devam etti. Bu arada da kardeşi Bella ile el ele tutuşuyordu. Fötr şapkalı ve gözlüklü bir genç, arkasından gelip Gigi Hadid'in beline sarıldı ve onu havaya kaldırdı.







Ne olduğunu anlayamayan 21 yaşındaki güzel, bir anda şaşkına döndü. Sonra korumaların araya girmesiyle Hadid tacizcinin elinden kurtuldu. Şapkalı adam olay yerinden uzaklaşırken, Hadid de onun arkasından koşarak yetişmeye çalıştı. Ancak koruması kolundan tutarak Hadid'in adamın peşinden gitmesini engelledi.







Bu tuhaf adamın daha önce de Hollywood başta olmak üzere birçok etkinliğin kırmızı halısında ünlülere benzer tacizlerde bulunan Vitalii Sediuk olduğu ortaya çıktı, Sediuk da Hadid'e belinden sarılan kişinin kendisi olduğunu doğruladı.