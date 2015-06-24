

Ürettiği Dect tipi telefonlarla tanınan Gigaset, akıllı ev çözümleri ve mobil cihaz pazarına yöneldi.



Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ürün potföyünü genişletmeyi hedefleyen Gigaset, akıllı telefon pazarında şansını denemek istiyor.



İletişim sektöründeki deneyimini Androidişletim sistemine sahip akıllı ev telefonu, üst segment cihazları, bütün ev cihazlarının birbiriyle entegre çalıştığı yeni ürün gamının yanı sıra akıllı telefon pazarıyla büyümeyi hedeflediğini açıkladı.



Gigaset, 2015 yılının sonunda akıllı telefon pazarına girmeyi planlıyor. Dünyanın en prestijli at yarışı olan, Londra'da düzenlenen Gigaset'in sponsor olduğu Royal Acsot'ta açıklamalarda bulunan şirketin CEO'su Charles Frankl, mühendislik, telekomünikasyon çözümleri, üretim cihazları ve tüketici elektroniğindeki deneyimleriyle modern teknolojileri harmanlayarak, akıllı ürün teknolojilerinin gelişiminde parlak bir dönem başlatacaklarının altını çizdi.



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