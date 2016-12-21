Gigabyte daha çok oyunculara yönelik ürettiği yeni işlemci soğutucusu XTC700 adlı modelini duyurdu. Bu ürünün en şaşırtıcı özelliklerinden biriside RGB LED aydınlatma ile geliyor olması.



Gigabyte daha çok oyunculara yönelik ürettiği yeni işlemci soğutucusu XTC700 adlı modelini duyurdu. Bu ürünün en şaşırtıcı özelliklerinden biriside RGB LED aydınlatma ile geliyor olması.



Geçen hafta önde gelen teknoloji firmalarından biri olan Gigabyte, daha çok oyunculara yönelik yeni kule tipi işlemci soğutucusunu duyurdu. Bu yeni ürünün en büyük özelliği artık sektörde popüler olmaya başlayan RGB LED aydınlatma ile geliyor olması.



Gigabyte Xtreme Gaming logosuna sahip olan bu yeni ürüne bakacak olursak ilk olarak 120mm çapındaki iki adet fan ile push-pull olacak şekilde bir soğutma performansı sergilediği gözümüzden kaçmıyor. Ayrıca üst panelde bulunan RGB aydınlatma sistemi Gigabyte Spectrum yazılımı ile oldukça uyumlu bir şekilde kendisini ifade edebiliyor.



Ürün hem AMD hem Intel kısmında eski ve yeni birçok soket tipine destek sağlıyor. AMD tarafında 754, 939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ soket tiplerine destek sağlarken, Intel tarafında ise 2011,1366, 1156, 1155, 1151, 775 ve yeni çıkacak olan Kaby Lake işlemcilerin soketlerini de desteklemeyi ihmal etmiyor.



500-1700Rpm arasında görev yapan iki adet fanı bulunan ürün bunun yanında üç adet 10mm çapında bakır ısı borusu ile geliyor. Soğutma kapasitesi olarak ise 200W üzerinde bir etki barındırıyor. Ürün aydınlatma sistemini anakart üzerinde olan USB 2.0 veya USB 1.1 aracılığıyla gerçekleştiriyor.



Son olarak Gigabyte bu yeni ürünün fiyatı ve ne zaman çıkacağı hakkında ise henüz kesin bir bilgi vermiş değil.



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