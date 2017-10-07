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Giderayak Gülben'e gönderme mi yaptı! İstifaya damga vuran sözler

GİDERAYAK GÜLBEN'E GÖNDERME Mİ YAPTI! İSTİFAYA DAMGA VURAN SÖZLER

Erhan Çelik'in canlı yayında yaptığı veda konuşması sırasında "İyi insanlarla kalın inşallah." temennisi, "Gülben Ergen'e gönderme mi yaptı" sorusunu akıllara getirdi.

Tarih : 07 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : Giderayak Gülben'e Gönderme Mi Yaptı! İstifaya Damga Vuran Sözler(9/10)5

Erhan Çelik, TRT'den canlı yayında yaptığı veda konuşmasıyla istifa etti. Konuşmanın sonunda Çelik'in "İyi insanlarla kalın inşallah." temennisi, istifanın perde arkasında yer alan Gülben Ergen'e gönderme olarak algılandı.

KAVGAYA DAHİL OLDU

Geçtiğimiz haftalarda Yeşim Salkım, Gülben Ergen'in Erhan Çelik'i İzmirli iş adamı Tolga Duğles'le aldattığını ve iki ismin bu nedenle boşandığını iddia etmişti. Çelik, Yeşim Salkım'ın iddialarının ardından "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır." şeklinde bir açıklama yapmış ve kavgaya dahil olmuştu.

"İYİ İNSANLARLA KALIN"

Son yaptığı açıklamanın ardından eski eşi Gülben Ergen'in hedef tahtasına oturan Erhan Çelik, yaşanlardan TRT'nin imajının zarar görmemsi için görevinden istifa etti. Çelik'in istifa konuşmasında "İyi insanlarla kalın sözleri ise "Gülben Ergen'e gönderme mi yaptı" sorusunu akıllara getirdi.

İşte Erhan Çelik'in istifa konuşması:

Sayın seyirciler bir buçuk yıldır sizlerin desteği ve ilgisiyle sürdürdüğüm TRT Ana Haber bülteniyle bu akşam son kez karşınızda oluyorum. Artık müsade istiyorum. Bu vesile ile ailem olarak gördüğüm TRT camiasına Teşekkürü de bir borç biliyorum. Başta Genel Müdür sayın İbrahim Eren olmak üzere... Buna bir kan değişimi olarak da bakabilirsiniz. Hayırlısı olur inşallah. Merak etmeyin çok uzun ara vermeyeceğiz. Yeniden ekranda olacağımız, o ilk güne kadar; sağlıkla, huzurla, mutlulukla ve özellikle iyi insanlarla kalın inşallah. Sağ olun, var olun...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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