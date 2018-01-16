Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu: Görevi Bırakacağım
Türkiye All-Star'da Kadrolar Belli Oldu
Hazine, Bes Sisteminde Değişikliğe Gidiyor
Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu
Trabzonspor'un İstediği Filip Novak, Takımının Kampından Ayrıldı
Thy'den Müşterileri Kızdıracak Uygulama! Artık Ekstra Para Alacak
Pegasus, Trabzon'daki Kazayla İlgili Araştırma Başlattı
Fenerbahçe Maçı Öncesi Gözdağı Verdi: Elimden Geleni Yapacağım
Dolar Yükselişe Geçti
Atatürk Havalimanının, Taşınması 24 Saatte Tamamlanacak
Erdoğan Talimat Verdi, Kit'lerle İlgili Düzenleme Geliyor
Kulüple Anlaşmayı Yalanlayan Jahovic, Taraftarın Hışmına Uğradı
Fatih Terim'in İstediği Transferler Sekteye Uğradı
Emekli Memurların Fark Ücretleri İçin Son Başvuru Tarihi 27 Ocak
Danimarka: Türkiye, 3. Havalimanını Doldurmakta Sorun Yaşamaz
Bitcoin Sert Çakıldı! 12 Bin Doların Altını Gördü
Galatasaray'da Beklenen Oldu
Altında Yükseliş Devam Ediyor
Galatasaraylı Fernando: Fatih Terim Bizi Evladı Gibi Görüyor
Afrika'da Dünyanın En Büyük Beşinci Elması Bulundu

Giderayak Fener'i batırdı

GİDERAYAK FENER'İ BATIRDI

Fenerbahçe'den ayrılmak için 2,5 milyon euro isteyen Robin van Persie, 1,5 milyon euroya razı oldu.

Tarih : 16 Ocak 2018, 12:20
Puan Ver : Giderayak Fener'i Batırdı(6/10)2

Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından bileti kesilen ve Hollanda'nın Feyenoord takımıyla anlaşan Robin Van Persie'nin F.Bahçe'den alacağı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

2,5 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Sarı-Lacivertli Kulüpten ayrılmak için 6 aylık alacağı olan 2.5 milyon euroyu isteyen ve bu nedenle Başkan Aziz Yıldırım ile görüşen HollandalI oyuncu istediğini alamadı.

1,5 MİLYON EUROYU ALDI

Tecrübeli isim 2.5 milyon euroluk alacağının 1.5 milyon euroluk kısmını F.Bahçe'den alacak. Kalan 1 milyon euroluk kısmı da Feyenoord tarafından ödenecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Giderayak  Fener  İ  Batırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER