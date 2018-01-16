Fenerbahçe'den ayrılmak için 2,5 milyon euro isteyen Robin van Persie, 1,5 milyon euroya razı oldu.

Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından bileti kesilen ve Hollanda'nın Feyenoord takımıyla anlaşan Robin Van Persie'nin F.Bahçe'den alacağı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

2,5 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Sarı-Lacivertli Kulüpten ayrılmak için 6 aylık alacağı olan 2.5 milyon euroyu isteyen ve bu nedenle Başkan Aziz Yıldırım ile görüşen HollandalI oyuncu istediğini alamadı.

1,5 MİLYON EUROYU ALDI

Tecrübeli isim 2.5 milyon euroluk alacağının 1.5 milyon euroluk kısmını F.Bahçe'den alacak. Kalan 1 milyon euroluk kısmı da Feyenoord tarafından ödenecek.

Kaynak: haberinburada