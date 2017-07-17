Lyon, Beşiktaş'tan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrolarına kattıkları yeni transferileri Marcelo Guedes için basın toplantısı düzenledi.

"BEŞİKTAŞ HARİKA AMA LYON'UN İMAJI DAHA GÜÇLÜ"

Brezilya Milli Takımı'na seçilmek istediğini belirten Marcelo, "Beşiktaş harika bir kulüp, Beşiktaş'ta kupalar kazandım, ancak Lyon'un Brezilya'da daha güçlü bir imajı var. Brezilya'da herkes Lyon'u bilir, maçları canlı yayınlanır. Lyon'u geleceğim için harika bir fırsat olarak görüyorum. Brezilya Milli Takımı'nı istiyorum, bu yüzden kendimi göstermem önemli. Benim için yeni bir rekabet olacak" ifadelerini kullandı.

"LYON'DA OLMAK BENİM İÇİN ONUR"

Lyon'daki Brezilyalı oyuncular gibi tarihe geçmek istediğini vurgulayan Sambacı, "Lyon'da olmaktan çok mutluyum. Burada birçok Brezilyalı tarih yazdı, ben de bu güzel hikayenin içinde olmak istedim. Juninho, Cris, Caçapa gibi sıradışı oyuncular vardı. Lyon'da olmak bir onur. Bu oyunculara yaklaşabilmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Marcelo, kaptan olmak isteyip istemediği yönündeki bir soruyu da, "Kaptanı hocamız seçecek. Ben burada takıma yardım etmek için bulunuyorum. Pazuband olsa da, olmasa da bunu yapacağım" cevabını verdi.

Kaynak: haberinburada