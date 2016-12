Kopuz, sektöre ilişkin düzenlenen basın toplantısında, eskiden Ramazanlarda vatandaşların gıdayı stokladığını, bunun da fiyat artışlarına sebep olduğunu ve fiyatlarda istenmeyen spekülatif oynamalar yaşandığını anımsattı.







Son yıllarda stok kaygısından eser kalmadığını vurgulayan Kopuz, bunun en önemli nedenlerinden birisinin tüketicinin artık her dönemde her türden gıda ve içeceğe çok rahat şekilde ulaşabilmesi olduğunu kaydetti.







Kopuz, “Geçen yıldan bu yana dünya gıda fiyatlarındaki düşmenin bu yıl da etkisini gördüğümüzü söyleyebilirim. Buradan yola çıkarak şunu ifade edebilirim, mevsimin de bereketiyle ürün boldur, Ramazan ayında gıda fiyatlarının seyrinde herhangi bir yükselme beklenmemektedir” dedi.







Et, enflasyonla paralel







Et fiyatı konusunda da bilgiler veren Kopuz, “Şu anda et fiyatlarında aşırı bir yükseliş yok. Enflasyon ile paralel seyrediyor. Geçen ay Tarım Bakanı Faruk Çelik'e canlı hayvanda ve etteki KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi yönünde taleplerimizi ilettik. Değerlendirme yapacağını söyledi” diye konuştu.







Kopuz, bu yıl Ramazan öncesi gıdada bolluk yaşandığını anlattı. Son yıllarda bakliyata verilen desteklerin yüzde 50 arttığını kaydeden Kopuz, “Üretim arttı. Bu yıl bir kaç ürün dışında bakliyatta uygun fiyatlar olacak. Bulgur, fasulye ve pirinç fiyatlarında ortalama yüzde 10-15 arası düşüş var. Salça fiyatları rekoltedeki artış sebebiyle geçen yıla göre yüzde 10 aşağıda” diye konuştu.