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Gıda Hilelerinde Kullanılan Melamin Maddesi 3 Kişinin Ölümüne Sebep Oldu

GIDA HİLELERİNDE KULLANILAN MELAMİN MADDESİ 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Gıda ürünlerindeki hileler hakkında bilgi veren Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, gıdalardaki melamin maddesi nedeniyle üç kişinin öldüğünü belirtti.

Tarih : 09 Ekim 2017, 13:00
Puan Ver : Gıda Hilelerinde Kullanılan Melamin Maddesi 3 Kişinin Ölümüne Sebep Oldu(5/10)1

Dünyada toplam 45 milyar dolarlık bir gıda hilesi ekonomisi bulunduğunu belirten Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner tüketicileri uyardı. Türkiye'de başta et ürünleri olmak üzere hile yapılan ürün çeşidini sıralayan Samim Saner "Bazı süt ürünleri, zeytinyağı, bal, baharatlar, takviye edici gıdalar, çikolata, alkollü ve alkolsüz içeceklerde hile var" dedi.

YAPILAN HİLELER

Star gazetesinden Erdinç Akkoyunlu'nun haberine göre; hileli ürünlerin merdiven altı ve tanınmamış markalarda karşımıza çıktığını, öte yandan marketlerdeki bazı ürünlerde de zaman zaman incelemelerde bu tür hilelere rastlanabildiğini ifade eden Saner, şunları söyledi:

"Et ve et ürünlerine tek tırnaklı eti-sakatat, peynire bitkisel yağ ve nişasta, yoğurda süt harici yağ ve jelatin karıştırıyorlar. Tereyağına margarin, manda kaymağına inek kreması, zeytinyağına da ucuz başka yağların katılmasına çok sık rastlanıyor. Yine süte su, baharatlara nişasta ya da otların katılması, meyve suyuna su karıştırılması yöntemleri de var. Ama suyun katıldığının anlaşılmaması için sonra şeker, aroma ve renklendirici katılması gibi çeşitli hile örneklerini de vermek bizim açımızdan mümkün."

"MELAMİNİN SONU ÖLÜM"

Gıdadaki hileleri sıralayan Saner "Keçi sütüne inek sütü, bala şeker şurubu ve zeytinyağına fındık yağı katılmalarının hepsi birer tağşiş örneği olmasıyla birlikte bu durumlar tüketicinin sağlığını doğrudan etkiliyor. Ancak baharatlara Sudan boyasının katılması, süt tozuna melamin katılmasının sonu ölüm oluyor." dedi ve Çin'de yaşanan melamin krizinde binlerce kişinin hastanelik olduğunu, 3 çocuğun da öldüğünü ifade etti.

"ŞÜPHELENEN BİZE ULAŞSIN"

'Mutlaka gıda etiketini okuyun' uyarısında bulunan Samim Saner "Aldığı gıdadan şüphelenenler bize ulaşsınlar. Her yıl Gıda Güvenliği Kongresi'ni düzenleyerek konuyu ele alıyoruz. 3-4 Mayıs 2018'deki 6. kongrenin hazırlıkları içersindeyiz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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