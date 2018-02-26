GIDA FİYATLARINI DÜŞÜRMEK İÇİN 30 AŞAMALI PLAN GELİYOR
Hükümet, gıda fiyatlarını düşürmek için 30 aşamalı plan hazırladı. Bir dizi yeni teşvik ve tedbir devreye alınacak. Üretici desteklenecek, ekmek fiyatları merkezden belirlenecek.
Hükümet, gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında üretim, ticaret, dağıtım, stoklama kanalları başta olmak üzere birçok alanda bir dizi teşvik ve tedbirin yer aldığı 30 aşamalı plan hazırladı. İşte atılacak adımlardan bazıları:
YERLİ ÜRETİME DESTEK ARTIRILACAK
Taze meyve-sebzede fiyat değişimi, üretim dengesini gözeten bir mekanizma kuruluyor. Acil durumlarda otomatik tedbirler devreye girecek.
Arz zincirindeki koşullar anlık takip edilecek. Üreticilerin piyasada etkin yer alması için vergi avantajı da sağlanacak.
Yerli üretime yönelik destekler artırılacak.
Ürünün tüketiciye ulaşıncaya kadarki bütün aşamalarında maliyetler düşürülecek.
Üreticilerin teminat sorunları hızlı şekilde çözülecek.
ETTEKİ FİYAT DÜŞÜŞÜNÜN SÜREKLİLİĞİ SAĞLANACAK
Hangi üründe arz fazlası ya da açığı olacağı önceden bildirilecek. Bu listede yer alan ürünü ekene devlet alım garantisi verecek.
Tarımsal üretime kredi kanalları açılacak.
Üretici birliklerinden alım yapan markete teşvik verilecek.
Ekmek fiyatlarının merkezden belirlenmesine yönelik çalışma tamamlanacak. İl il fiyat belirlenmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunlar giderilecek.
Et ve süt ürünleri gibi temel ürünlerde fiyatların aşağı çekilmesi için üretimden rafa her aşama denetlenecek. Etteki fiyat düşüşünün sürekliliği sağlanacak.
Kaynak: haberinburada
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