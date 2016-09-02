GIDA FİYATLARI EN ÇOK KIVIRCIKTA ARTTI, ERİKTE DÜŞTÜ
İstanbul'da gıda fiyatlarında en çok artış kıvırcık salatada, en çok düşüş de erikte gerçekleşti. Gıda dışı ürün ve hizmetlerde ise en çok zam sigaraya gelirken, fiyatları en çok düşen maç bileti oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ağustos ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.
2016 Ağustos ayında İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 55'inin perakende fiyatı artarken, 62 ürünün fiyatı düştü, 125 ürünün fiyatı ise değişmedi.
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