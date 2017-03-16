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Ghost Recon: Wildlands İnceleme Puanları
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ghost recon: wildlands inceleme puanları

GHOST RECON: WİLDLANDS İNCELEME PUANLARI

Ghost Recon: Wildlands editörler tarafından incelendi ve puanı verildi. Peki, oyun en yüksek puanı hangi editörden aldı? Oyunun kaç tane tam puanı var? Detaylar haberimizde.

Tarih : 16 Mart 2017, 09:54
Puan Ver : Ghost Recon: Wildlands İnceleme Puanları(8/10)6


Ghost Recon: Wildlands editörler tarafından incelendi ve puanı verildi. Peki, oyun en yüksek puanı hangi editörden aldı? Oyunun kaç tane tam puanı var? Detaylar haberimizde.



7 Mart 2017'de Playstation 4, Xbox One ve Microsoft Windows platformları için çıkışını yapan Ghost Recon: Wildlands beğenilmiş gibi gözüküyor. Ubisoft tarafılan geliştirilen  Ghost Recon: Wildlans, piyasaya çıktığı zaman bakımından biraz güçlü rakiplerle karşılaşmıştı. Yine Ubisoft'un geliştirdiği ve 14 Şubat'ta çıkışını yapan For Honor ile kardeş kavgası tadında çekişmişti.



Ghost Recon : Wildlands, Sony Playstation 4 platformunda 269 TL'den satılırken, Microsoft Windows platformunda fiyat 180 TL olarak belirlenmiş. Oyunun microsoft  Xbox One fiyatı ise 269 TL olarak belirlenmiş.



Günümüzden birkaç yıl sonrası. Dünyanın en büyük kokain üreticisi konumuna gelen Bolivya, Santa Blanca Karteli tarafından adaletsizlik ve korkunun hakim olduğu bir narko devlete dönüştürülmüş. Bir Ghost olarak Kartel'i ne pahasına olursa olsun durdurmalısın.”



Sözleriyle tanıtılan Ghost Recon Wildlands şimdiden beğenildi. İşte oyunun inceleme puanları:



LaPS4 80



Eurogamer Italy 80



Vandal Online 80



Multiplayer.it 80



JeuxActu 80



PlayStation LifeStyle 80



CGMagazine 80



IGN 79



GameSpot 70



Playstation Universe 70



Gameblog.fr 70



Twinfinite 70



Metro GameCentral 60



COGconnected 60



We Got This Covered 60



GameCritics 50



Slant Magazine 50



Metascore 76



Cheat Code Central 90



God is a Geek 90



GamesRadar+ 90



Hardcore Gamer 90



Time 90



Areajugones 85



Worth Playing 85



Everyeye.it 83



Atomix 83



The Games Machine 82



Hobby Consolas 82



XGN 80



3DJuegos 80



GameCrate 80



USgamer 80



Yemeksepeti kullanıcıları 203 milyon TL tasarruf etti








Etiketler: Ghost  Recon  Wildlands  İnceleme  Puanları    haber

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