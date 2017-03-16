GHOST RECON: WİLDLANDS İNCELEME PUANLARI
Ghost Recon: Wildlands editörler tarafından incelendi ve puanı verildi. Peki, oyun en yüksek puanı hangi editörden aldı? Oyunun kaç tane tam puanı var? Detaylar haberimizde.
Ghost Recon: Wildlands editörler tarafından incelendi ve puanı verildi. Peki, oyun en yüksek puanı hangi editörden aldı? Oyunun kaç tane tam puanı var? Detaylar haberimizde.
7 Mart 2017'de Playstation 4, Xbox One ve Microsoft Windows platformları için çıkışını yapan Ghost Recon: Wildlands beğenilmiş gibi gözüküyor. Ubisoft tarafılan geliştirilen Ghost Recon: Wildlans, piyasaya çıktığı zaman bakımından biraz güçlü rakiplerle karşılaşmıştı. Yine Ubisoft'un geliştirdiği ve 14 Şubat'ta çıkışını yapan For Honor ile kardeş kavgası tadında çekişmişti.
Ghost Recon : Wildlands, Sony Playstation 4 platformunda 269 TL'den satılırken, Microsoft Windows platformunda fiyat 180 TL olarak belirlenmiş. Oyunun microsoft Xbox One fiyatı ise 269 TL olarak belirlenmiş.
”Günümüzden birkaç yıl sonrası. Dünyanın en büyük kokain üreticisi konumuna gelen Bolivya, Santa Blanca Karteli tarafından adaletsizlik ve korkunun hakim olduğu bir narko devlete dönüştürülmüş. Bir Ghost olarak Kartel'i ne pahasına olursa olsun durdurmalısın.”
Sözleriyle tanıtılan Ghost Recon Wildlands şimdiden beğenildi. İşte oyunun inceleme puanları:
LaPS4 80
Eurogamer Italy 80
Vandal Online 80
Multiplayer.it 80
JeuxActu 80
PlayStation LifeStyle 80
CGMagazine 80
IGN 79
GameSpot 70
Playstation Universe 70
Gameblog.fr 70
Twinfinite 70
Metro GameCentral 60
COGconnected 60
We Got This Covered 60
GameCritics 50
Slant Magazine 50
Metascore 76
Cheat Code Central 90
God is a Geek 90
GamesRadar+ 90
Hardcore Gamer 90
Time 90
Areajugones 85
Worth Playing 85
Everyeye.it 83
Atomix 83
The Games Machine 82
Hobby Consolas 82
XGN 80
3DJuegos 80
GameCrate 80
USgamer 80
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