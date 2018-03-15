İki sene önce Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı FC Viitorul takımına transfer olan ancak İtalya'da beklediği süreleri alamayıp tekrar babası Hagi'nin takımına dönen Ianis Hagi, bir kez daha transfer olmaya hazırlanıyor.

Romanya basınına konuşan futbolcunun menajeri Pietro Chiodi, 19 yaşındaki yıldız adayına İspanya, İtalya ve Belçika'dan teklifler geldiğini belirtti.

"HAGI'NİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNMELİYİZ"

Chiodi, "Hagi, 2 milyon eurodan fazla bir paraya Fiorentina'ya gitmişti. İtalya'da herkesi etkiledi ancak bunun bir önemi olmadı. Hagi'nin geleceğini düşünmeliyiz. 3 ülkeden teklifler alıyoruz. Belçika, İtalya ve İspanya'dan teklifler yağıyor." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada