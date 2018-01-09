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Gheorghe Hagi'den Galatasaray'a Yeşil Işık!
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Gheorghe Hagi'den Galatasaray'a yeşil ışık!

GHEORGHE HAGİ'DEN GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK!

Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği Gheorghe Hagi kararını verdi. Hagi, takımı devre arasında bırakamam ama sezon sonunda dönebileceğini belirtti.

Tarih : 09 Ocak 2018, 18:50
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kendisinden sonra da sistemin devamı adına kurulacak sistemi ve projeleri uygulayacak bir ekip olmasını istiyor. Dolayısıyla Fatih Hoca, teknik direktör adaylarını da kendi yetiştirecek. Bu hedef doğrultusunda Terim'in düşündüğü ilk isim Gheorghe Hagi olmuştu. Galatasaray efsaneleri arasında yer alan Hagi, Galatasaray'a cevabını verdi.

"DEVRE ARASI BIRAKAMAM AMA SEZON SONU OLUR"

Romanya basınının iddiasına göre Viitorul Constanta takımını çalıştıran Gheorghe Hagi, Galatasaray'a devre arasında takımını yarı yolda bırakamayacağını ancak sezon sonunda dönmeyi istediğini belirtti.

Galatasaray'da öte yandan Levent Şahin, Claudio Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın yanı sıra Gökhan Zan, Necati Ateş gibi isimlerle de "mevki antrenörlüğü"nün pilot çalışması yapılması bekleniyor. Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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