GHEORGHE HAGİ'DEN GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK!
Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği Gheorghe Hagi kararını verdi. Hagi, takımı devre arasında bırakamam ama sezon sonunda dönebileceğini belirtti.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kendisinden sonra da sistemin devamı adına kurulacak sistemi ve projeleri uygulayacak bir ekip olmasını istiyor. Dolayısıyla Fatih Hoca, teknik direktör adaylarını da kendi yetiştirecek. Bu hedef doğrultusunda Terim'in düşündüğü ilk isim Gheorghe Hagi olmuştu. Galatasaray efsaneleri arasında yer alan Hagi, Galatasaray'a cevabını verdi.
"DEVRE ARASI BIRAKAMAM AMA SEZON SONU OLUR"
Romanya basınının iddiasına göre Viitorul Constanta takımını çalıştıran Gheorghe Hagi, Galatasaray'a devre arasında takımını yarı yolda bırakamayacağını ancak sezon sonunda dönmeyi istediğini belirtti.
Galatasaray'da öte yandan Levent Şahin, Claudio Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın yanı sıra Gökhan Zan, Necati Ateş gibi isimlerle de "mevki antrenörlüğü"nün pilot çalışması yapılması bekleniyor. Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yazın Vazgeçilmezi Yeşil Eriğin Kilosu 700 Liraya Çıktı
- Bu Tantuni Başka Tantuni! Sacda Gördüğünüz Et Değil
- Büyük İkramiye Talihlileri, Paralarını Aldı!
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar